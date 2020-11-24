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Эксперт перечислил симптомы, которых не бывает при COVID-19 

Стелла Шмель 42 минуты назад
Названы симптомы, которых не бывает при COVID-19
Фото: depositphotos.com
Специалист рассказал, какие сигналы организма помогут исключить наличие коронавируса.
Врач Сергей Грошев перечислил несколько симптомов, которые считаются нехарактерными для COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело".
Как рассказал специалист, в настоящее время нет информации о поражении спинного мозга, органов слуха, суставов, селезенки, желез внутренней секреции и мочевого пузыря при коронавирусе.
Также он напомнил о разнице между бактериальной и вирусной инфекцией. Врач отметил, что вирусная инфекция сопровождается множественным поражением внутренних органов, именно поэтому на фоне коронавируса развиваются осложнения, затрагивающие работу легких, сердца, суставов, органов ЖКТ, мозга и даже кожи.
Грошев отметил также, что при коронавирусе у пациентов не страдает слух и нет заложенности ушей, как это бывает, например, при гриппе и ОРВИ.
Ранее "Рамблер" писал, что Роспотребнадзор опроверг исчезновение антител после COVID-19.
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Коронавирус , Роспотребнадзор
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