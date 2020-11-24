Названы симптомы, которых не бывает при COVID-19

Специалист рассказал, какие сигналы организма помогут исключить наличие коронавируса.

Врач Сергей Грошев перечислил несколько симптомов, которые считаются нехарактерными для COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом издания "Слово и Дело"

Как рассказал специалист, в настоящее время нет информации о поражении спинного мозга, органов слуха, суставов, селезенки, желез внутренней секреции и мочевого пузыря при коронавирусе.

Также он напомнил о разнице между бактериальной и вирусной инфекцией. Врач отметил, что вирусная инфекция сопровождается множественным поражением внутренних органов, именно поэтому на фоне коронавируса развиваются осложнения, затрагивающие работу легких, сердца, суставов, органов ЖКТ, мозга и даже кожи.

Грошев отметил также, что при коронавирусе у пациентов не страдает слух и нет заложенности ушей, как это бывает, например, при гриппе и ОРВИ.