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Роспотребнадзор опроверг исчезновение антител после COVID-19 

Даня Виттиг 44 минуты назад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после перенесенного коронавируса у человека может снизиться уровень антител, но они не могут пропасть полностью. Ее слова передает передает ТАСС.
Таким образом Попова опровергла информацию об исчезновении антител после COVID-19.
После каждой встречи с коронавирусом в организме остается иммунный ответ, который помогает «запоминать» вирус, чтобы в следующий раз быстрее отреагировать на возбудитель заболевания и уничтожить его.
Ранее "Рамблер" сообщал о смертельно опасном синдроме коронавируса.
Коронавирус , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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