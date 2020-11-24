Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после перенесенного коронавируса у человека может снизиться уровень антител, но они не могут пропасть полностью. Ее слова передает передает ТАСС.

Таким образом Попова опровергла информацию об исчезновении антител после COVID-19.

После каждой встречи с коронавирусом в организме остается иммунный ответ, который помогает «запоминать» вирус, чтобы в следующий раз быстрее отреагировать на возбудитель заболевания и уничтожить его.