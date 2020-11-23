В ВОЗ заявили о нескольких нулевых пациентах

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус мог начать распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Об этом он сообщил на брифинге.

Представитель ВОЗ рассказал, что передача патогена к человеку возможна от нескольких животных, поэтому могло быть не одно первичное инфицирование.

«Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — сказал Майкл Райан.

По словам специалиста, пока версия о первой передаче коронавируса от летучей мыши не доказана. SARS-CoV-2 мог распространяться через большое количество источников:

«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное, или заражение окружающей среды».

Однако у Райана нет сомнений, что у вируса естественное происхождение.