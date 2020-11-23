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Стопкоронавирус.рф

В ВОЗ предположили, что было несколько нулевых пациентов 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В ВОЗ заявили о нескольких нулевых пациентах
Фото: depositphotos.com
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что коронавирус мог начать распространяться по миру после заражения нескольких нулевых пациентов. Об этом он сообщил на брифинге.
Представитель ВОЗ рассказал, что передача патогена к человеку возможна от нескольких животных, поэтому могло быть не одно первичное инфицирование.

«Появляется все больше информации о том, что вирус SARS-CoV-2 находят в различных странах. Недавно он был выявлен в летучих мышах, мы также видели других потенциальных переносчиков в разных местах», — сказал Майкл Райан.

По словам специалиста, пока версия о первой передаче коронавируса от летучей мыши не доказана. SARS-CoV-2 мог распространяться через большое количество источников:

«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное, или заражение окружающей среды».

Однако у Райана нет сомнений, что у вируса естественное происхождение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог раскрыл самые страшные последствия COVID-19.
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Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
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