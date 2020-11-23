Названы категории россиян, чаще заражающиеся COVID

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какие категории россиян чаще всего заражаются COVID-19. Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По словам главы ведомства, наиболее заболеванию подвержены люди старше 60 лет. Однако высокие показатели зафиксированы и среди россиян в возрасте от 30 до 49 лет.

"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста — от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", — сказала Анна Попова.

Она добавила, что в 85% случаях заболевшие признавались медикам, что нарушали правила безопасности: не носили маски или не мыли руки.