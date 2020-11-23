Россия вновь побила рекорд по числу зараженных COVID-19 

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25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни.

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Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки полностью выздоровело 16 002 человека.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.