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Стопкоронавирус.рф

Россия вновь побила рекорд по числу зараженных COVID-19 

Мира Маркина 47 минут назад
Россия вновь побила рекорд по числу зараженных COVID-19
Фото: depositphotos.com
25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 23,5% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки полностью выздоровело 16 002 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые назвали детскую вакцину от коронавируса.
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