Ученые назвали детскую вакцину от коронавируса 

Выяснилось, что люди, которым в детстве делали прививку MMR против кори, паротита и краснухи, легче переносят коронавирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.

Американские ученые с коллегами из Турции изучили связь между антителами, сформированными вакциной MMR, и особенностями протекания COVID-19.

В исследовании участвовали 80 человек, перенесших COVID-19, которых разделили на две группы. Первая группа MMRII вошли 50 участников, у которых были обнаружены антитела от вакцины MMR II. А в контрольную группу вошли 30 человек, которым не делали в детстве прививку MMR и которые не имели антител после перенесенных кори, эпидемического паротита или краснухи.

После проведенного исследования ученые сделали выводы, что теоретически вакцина MMR может защитить от осложнений при COVID-19. При этом связи между титрами кори или краснухи и тяжестью коронавирусной инфекцией в группе MMR II не было обнаружено.