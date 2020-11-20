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Стопкоронавирус.рф

Ученые назвали детскую вакцину от коронавируса 

Мария Грибова 2 часа назад
Ученые назвали детскую вакцину от коронавируса
Фото: РИА Новости
Выяснилось, что люди, которым в детстве делали прививку MMR против кори, паротита и краснухи, легче переносят коронавирус. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.
Американские ученые с коллегами из Турции изучили связь между антителами, сформированными вакциной MMR, и особенностями протекания COVID-19.
В исследовании участвовали 80 человек, перенесших COVID-19, которых разделили на две группы. Первая группа MMRII вошли 50 участников, у которых были обнаружены антитела от вакцины MMR II. А в контрольную группу вошли 30 человек, которым не делали в детстве прививку MMR и которые не имели антител после перенесенных кори, эпидемического паротита или краснухи.
После проведенного исследования ученые сделали выводы, что теоретически вакцина MMR может защитить от осложнений при COVID-19. При этом связи между титрами кори или краснухи и тяжестью коронавирусной инфекцией в группе MMR II не было обнаружено.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врачи раскрыли четыре ранних симптома коронавируса.
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