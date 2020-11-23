Названы главные ошибки при сдаче теста на COVID-19 

Российские вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус. О правилах тестирования на COVID-19 врачей опросил РБК.

Перед сдачей теста пациентам рекомендуется не курить, не пить воду и не сморкаться. Для лаборатории также есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.

Терапевт, главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко рассказала, при каких условиях процедура может оказаться бесполезной:

"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной".

Эксперт также добавила, что перед мазком из зева пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что к ложноотрицательному тесту могут привести и действия пациента:

"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете".