Названы главные ошибки при сдаче теста на COVID-19 

Российские вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на коронавирус. О правилах тестирования на COVID-19 врачей опросил РБК.
Перед сдачей теста пациентам рекомендуется не курить, не пить воду и не сморкаться. Для лаборатории также есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.
Терапевт, главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко рассказала, при каких условиях процедура может оказаться бесполезной:
"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной".
Эксперт также добавила, что перед мазком из зева пациент не должен принимать пищу и полоскать рот антисептическим раствором.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что к ложноотрицательному тесту могут привести и действия пациента:
"В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете".
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский уверен, что на результатах тестов может сказаться и качество подготовки самих проб. Возможность получения 30% тестов с ложноотрицательным результатом — крайне высокий показатель.
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