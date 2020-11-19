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Малышева назвала специю, защищающую от COVID-19 

Катерина Саломе 3 часа назад
Малышева назвала специю, защищающую от COVID-19
Фото: globallookpress.com
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, о пользе специи в борьбе с коронавирусом. По ее словам, от COVID-19 помогает защититься черный перец. Об этом врач поведала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.
Коллега телеведущей по программе врач-иммунолог Андрей Продеус в свою очередь отметил, что в черный перец богат пиперином. Специалисты объяснили, что это вещество способно блокировать действие частиц COVID-19, которые отвечают за проникновение в организм человека.

«Он (пиперин — прим. «Рамблер») соединяется с S-белком коронавируса, при этом так, что эта "корона" погибает. "Корона" — это "крючки" для прикрепления к клетке. Если "корона" погибает, то погибает и сам вирус»,

— резюмировали врачи.
Продеус добавил, что самое большое количество пиперина содержится в белом перце — 7 микрограммов, в черном — 6,3, а в красном — 4,3.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом.
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Коронавирус , Елена Малышева
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