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Выяснилось, кто реже заражается коронавирусом 

Катерина Саломе 2 часа назад
Врач объяснила, кто реже заражается коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина отметила, что некоторые люди реже заражаются COVID-19. Она заявила, что речь идет о пациентах с аллергией. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции",

— объяснила доктор.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван фактор, увеличивающий риск смерти при COVID-19.
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