Врач объяснила, кто реже заражается коронавирусом

Врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина отметила, что некоторые люди реже заражаются COVID-19. Она заявила, что речь идет о пациентах с аллергией. Об этом она рассказала на пресс-конференции.

"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции",