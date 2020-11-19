Выяснилось, гены каких народов защищают от COVID

Австралийские и американские биологи, занимающиеся изучением протеом различных народов мира, обнаружили белки, специфичные к коронавирусам. Их нашли у жителей Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Состав белков в каждой человеческой популяции меняется на протяжении эволюционной истории. В связи с тем, что белки физически взаимодействуют с попадающими в организм после каждой эпидемии вирусами в протеоме популяции сохраняются белки, специфические к определенному патогену.

Исследователи из Аделаидского университета в Австралии, Австралийского национального университета и Аризонского университета в США проанализировали протеомы 26 различных популяций людей с пяти континентов. В результате специалисты отобрали белки, сильно взаимодействующие с коронавирусами (CoV-VIP).

Ученые обнаружили у жителей Восточной Азии уникальный набор из 42 CoV-VIP, специфических к коронавирусам. Они действуют в три раза активнее других белков в отношении этой группы патогенов.

Возраст самых древних CoV-VIP был оценен в 900 поколений. Это значит, что адаптивная реакция к коронавирусам у населения Восточной Азии впервые возникла около 25 тысяч лет назад, а затем еще несколько раз обновлялась.

"Наши результаты подчеркивают необходимость включения эволюционных геномных подходов в стандартные протоколы медицинских исследований. Раскрывая "личности" древних патогенных врагов, эти методы повышают способность ученых предсказывать и, таким образом, предотвращать эпидемии будущего",

— подчеркнули исследователи.