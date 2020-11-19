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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы официальные данные по статистике коронавируса в России 

Стелла Шмель 56 минут назад
Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ
Фото: globallookpress.com
Опубликованы данные, актуальные на 19 ноября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 463 летальных исхода. А полностью выздоровело 25 573 человека.
По регионам статистика распределилась так:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, а выздоровели 1 526 656 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что было раскрыто самое необычное свойство коронавируса.
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