Опубликованы официальные данные по COVID-19 в РФ

Опубликованы данные, актуальные на 19 ноября, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 23 610 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 463 летальных исхода. А полностью выздоровело 25 573 человека.

По регионам статистика распределилась так:

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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, а выздоровели 1 526 656 человек.