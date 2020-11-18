20 985 новых случаев коронавируса выявлено в России 

20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни.
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Зафиксировано 456 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что переболевший коронавирусом мужчина заявил о неожиданных опасностях.