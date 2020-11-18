20 985 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Все новости на карте

20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни.

стопкоронавирус.рф

Зафиксировано 456 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.

Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.