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Стопкоронавирус.рф

20 985 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
20 985 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: depositphotos.com
20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 456 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 25 179 человек.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 1 991 998 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 34 387 летальных исходов, выздоровели 1 501 083 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что переболевший коронавирусом мужчина заявил о неожиданных опасностях.
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