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Переболевший коронавирусом мужчина рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния 

Катерина Саломе 5 часов назад
53-летний ирландец Деклан Кэссиди, заболевший коронавирусом в марте, рассказал о неожиданных последствиях потери обоняния. Его слова приводит издание The Mirror.
У мужчины обнаружили коронавирус после его возвращения из Берлина весной. При этом он до сих продолжает жаловаться на отсутствие обоняния и вкуса, повышенную утомляемость и тревожность, одышку и проблемы с концентрацией внимания, хотя прошло уже восемь месяцев.
В надежде что-либо почувствовать Деклан добавляет в каждое блюдо перец чили и халапеньо, но это не дает никаких результатов. Мужчина слышит лишь запах жидкости для снятия лака — именно так пахнет для него чеснок.

«Я все еще готовлю себе еду и надеюсь, что получится вкусно, но нет. Всякий раз одно разочарование»,

— жалуется Кэссиди.
При этом отсутствие обоняние неоднократно угрожало жизни ирландца. Однажды он так надышался химикатами во время уборки ванной комнаты, что чуть не потерял сознание. Несколько раз мужчина не услышал запах гари во время приготовления пищи, из-за чего едва не начался пожар.
Деклан неоднократно обращался за помощью к врачам, но те, в свою очередь, не могут сказать, вернется ли к мужчине обоняние. Специалисты считают, что ирландец страдает от так называемого «долгого COVID» — формы новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело.
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