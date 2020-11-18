Пациент с COVID-19 сказал «мне не так уж плохо» и умер

89-летний англичанин из города Гримсби, зараженный COVID-19, умер спустя несколько часов после того, как сказал родным, что ему не так уж плохо. Историей мужчины поделилось издание Metro.

Сын покойного Джима Мой Мишель сообщил, что его отец долгое время не выходил никуда из дома. Лишь однажды он выезжал в больницу, чтобы пройти исследование. Его сопровождал сын, но его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Последний раз Джим вышел с родственниками на связь 14 ноября. Он сделал видеозвонок с больничной койки и сообщил, что чувствует себя нормально. Спустя несколько часов родственникам пациента позвонили из больницы и сказали, что Мой осталось жить несколько минут. Родным не удалось связаться с Джимом, а приехать они не смогли, так как должны были соблюдать карантин.

Мишель до сих пор не знает, как организовать похороны. Жена покойного и его дочь заражены COVID-19 и не могут покинуть дом, пока не выздоровеют. Внук и правнук и вовсе живут в Шотландии и не могут приехать проститься с родственником из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.

"Мы все в слезах, потому что ничего нельзя сделать. Это кошмар",

— признался англичанин.