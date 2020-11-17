Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты

Главный врач Одинцовской больницы пригласил всех сомневающихся собственными глазами убедиться в существовании коронавирусной инфекции и лично оценить реальное положение дел в медицинских учреждениях. Соответствующее видео опубликовала "Мослента".
"Андрей, что бы вы могли сказать тем, кто до сих пор не верит в коноравирус и считает больных подставными актерами?",
— спрашивает голос за кадром.
"Наверное, это будет жестоко звучать, но я предлагаю им приехать к нам сюда в "Патриот". Мы сделаем ровно такой же обход, как мы сделали сейчас с вами, только мы будем в СИЗах (средствах индивидуальной защиты — прим. ред.), а они будут без. Если они готовы, то мы готовы им такую возможность предоставить",
— ответил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что переболевший коронавирусом мужчина рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния.