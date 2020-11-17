Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты

"Наверное, это будет жестоко звучать, но я предлагаю им приехать к нам сюда в "Патриот". Мы сделаем ровно такой же обход, как мы сделали сейчас с вами, только мы будем в СИЗах (средствах индивидуальной защиты — прим. ред.), а они будут без. Если они готовы, то мы готовы им такую возможность предоставить",