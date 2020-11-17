Отрицающих COVID-19 позвали в больницу без защиты

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Главврач пригласил всех отрицающих коронавирус на экскурсию по «ковидному» отделению без защиты 

Стелла Шмель 3 часа назад
Главный врач Одинцовской больницы пригласил всех сомневающихся собственными глазами убедиться в существовании коронавирусной инфекции и лично оценить реальное положение дел в медицинских учреждениях. Соответствующее видео опубликовала "Мослента".

"Андрей, что бы вы могли сказать тем, кто до сих пор не верит в коноравирус и считает больных подставными актерами?",

— спрашивает голос за кадром.

"Наверное, это будет жестоко звучать, но я предлагаю им приехать к нам сюда в "Патриот". Мы сделаем ровно такой же обход, как мы сделали сейчас с вами, только мы будем в СИЗах (средствах индивидуальной защиты — прим. ред.), а они будут без. Если они готовы, то мы готовы им такую возможность предоставить",

— ответил врач.
Ранее "Рамблер" писал, что переболевший коронавирусом мужчина рассказал о неожиданных опасностях потери обоняния.
Коронавирус , Видео , Мослента
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