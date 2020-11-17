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За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 442 летальных исхода, при этом в России полностью выздоровели 22 055 человека.

Стопкоронавирус.рф

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.