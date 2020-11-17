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Стопкоронавирус.рф

Разрушение легких при COVID-19 оказалось необъяснимым 

Катерина Саломе 1 час назад
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в США заявили, что осложнения от SARS-CoV-2 не вызываются гиперактивацией иммунной системы. Об этом сообщает в журнале Science Advances.
Специалисты провели исследование, в ходе которого они проанализировали иммунные клетки и молекулы в образцах крови 168 пациентов с COVID-19, 26 больных гриппом и 16 здоровых людей. У пациентов с COVID-19 и гриппом было обнаружено примерно одинаковое количество воспалительных клеток в крови. У семи пациентов с COVID-19 наблюдались признаки цитокинового шторма с чрезвычайно высоким уровнем цитокинов даже по сравнению с другими тяжелобольными пациентами.
Часть пациентов с цитокиновым штормом оказалась низкой даже среди тех, кто подключен к ИВЛ. У большей части воспалительный процесс не достигал того уже уровня, что у сопоставимой группы пациентов с гриппом. Таким образом, исследователи сделали вывод, что дыхательная недостаточность не возникает из-за сверхактивации иммунной системы.
У большинства людей, которые скончались из-за коронавируса, не наблюдался цитокиновый шторм. Поэтому пока остается неизвестной причина большинства случаев дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что выявлены опасные последствия COVID-19 для молодых.
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Коронавирус , Видео
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