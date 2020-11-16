Пациентка назвала тревожные симптомы COVID-19 

Жительница Великобритании рассказала о тревожных симптомах затянувшегося COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YourkshireLive.
Женщина по имени Хелен заразилась коронавирусом в марте. Первые симптомы появились у нее уже через четыре дня. Она была "вялой" и ощущала тяжесть в груди.
Когда женщина начала выздоравливать, она вновь почувствовала себя плохо: появились дрожь, слабость, участилось сердцебиение, начали кровоточить десны и выпадать волосы.
"Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп", — поделилась британка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы способы восстановить легкие после COVID-19.