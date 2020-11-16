Пациентка назвала тревожные симптомы COVID-19 

Жительница Великобритании рассказала о тревожных симптомах затянувшегося COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YourkshireLive.

Женщина по имени Хелен заразилась коронавирусом в марте. Первые симптомы появились у нее уже через четыре дня. Она была "вялой" и ощущала тяжесть в груди.

Когда женщина начала выздоравливать, она вновь почувствовала себя плохо: появились дрожь, слабость, участилось сердцебиение, начали кровоточить десны и выпадать волосы.