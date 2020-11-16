Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, как восстановить легкие после перенесенного коронавируса. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
По мнению Паршиной, ускорить восстановление легких после перенесенной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров.
"Дыхательную гимнастику можно проводить в положение лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус".
Кроме того, больные могут проводить ингаляции термическим гелиоксом, заключила специалист.
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