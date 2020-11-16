Иммунолог и основатель компании BioNTech, разрабатывающей вакцину от COVID-19, Угур Шахин (Ugur Sahin) рассказал, когда завершится пандемия коронавируса. Об этом сообщает издание «Би-би-си».

По мнению врача, пандемия утихнет к началу следующей зимы. Это произойдет благодаря повсеместному применению вакцины. Благодаря ей передача коронавируса между людьми уменьшится только на 50%, однако это приведет к снижению масштаба пандемии.

Медик отметил, что к началу осени-зимы 2021 года нужно будет достичь высокого уровня вакцинирования среди населения Земли.