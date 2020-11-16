Эффективность американской вакцины от коронавируса mRNA-1273 составила около 94,5%. Об этом сообщается на сайте компании Moderna, которая занимается ее разработкой.
Была проведена третья фаза испытаний вакцины. В ней приняли участие более 30 тысяч человек. Заразились коронавирусом на промежуточном этапе только 95 человек. Из них 90 входили в контрольную группу, которой вводили плацебо. Среди пяти заболевших, которых на самом деле вакцинировали, ни у одного не было тяжелой формы COVID-19.
"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме", - заявил генеральный директор компании Стефан Бансель.
На сайте Moderna также отметили, что у большинства участников испытаний не было заметных побочных эффектов от вакцины. Среди нежелательных последствий - головная боль, боль в мышцах и суставах, усталость и покраснение в месте инъекции.