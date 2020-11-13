Норок с коронавирусом обнаружили еще в одной стране 

Мутировавший коронавирус нового типа был обнаружен у норок на двух зверофермах на севере Греции. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

Сообщается, что у норок нашли штамм, который не мутировал относительно человеческого. также известно, что заражен один заводчик, остальные работники сдают тесты.

Фермы расположены в провинциях Козани и Кастория. Популяция норок на зверофермах страны исчисляется тысячами и приносит стране примерно 60-70 миллионов евро в год благодаря экспорту.