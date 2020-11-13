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Норок с коронавирусом обнаружили еще в одной стране 

Анастасия Иванова 20 часов назад
Норок с коронавирусом обнаружили еще в одной стране
Фото: РИА Новости
Мутировавший коронавирус нового типа был обнаружен у норок на двух зверофермах на севере Греции. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.
Сообщается, что у норок нашли штамм, который не мутировал относительно человеческого. также известно, что заражен один заводчик, остальные работники сдают тесты.
Фермы расположены в провинциях Козани и Кастория. Популяция норок на зверофермах страны исчисляется тысячами и приносит стране примерно 60-70 миллионов евро в год благодаря экспорту.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы условия снижения распространения ковида в РФ.
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Коронавирус , Reuters
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