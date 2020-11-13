Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы снизить риск пневмонии. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном». Выпуск опубликован на YouTube-канале.

По словам Мясникова, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические болезни, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», в том числе прививку от гриппа.

Однако врач добавил, что вакцина не дает стопроцентной гарантии, но при этом снижает риск тяжелого течения болезни.

Александр Мясников также призвал пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сделать прививку от пневмококка, гепатита B и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка.