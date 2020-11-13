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Мясников назвал способы снизить риск пневмонии 

Мария Грибова 23 часа назад
Мясников назвал способы снизить риск пневмонии
Фото: РИА Новости
Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы снизить риск пневмонии. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном». Выпуск опубликован на YouTube-канале.
По словам Мясникова, люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические болезни, обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», в том числе прививку от гриппа.
Однако врач добавил, что вакцина не дает стопроцентной гарантии, но при этом снижает риск тяжелого течения болезни.
Александр Мясников также призвал пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями сделать прививку от пневмококка, гепатита B и от COVID-19. Тем, у кого отсутствует или не работает селезенка, по его словам, также необходима прививка от менингококка.
Ранее «Рамблер» писал о том, что зафиксирован новый рекорд по заболеваемости в РФ.
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Коронавирус , Александр Мясников
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