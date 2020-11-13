Зафиксирован новый рекорд по заболеваемости в РФ

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За последние сутки в РФ выявлено 21 983 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений заболевания. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 18 735 человек.

По регионам новые случаи распределились так:

Оперштаб

Таким образом, в России выявлен 1 880 551 случай COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.