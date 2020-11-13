Раскрыта опасность выхода на работу после COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции может возникнуть риск другой патологии, поэтому необходимо объективно оценивать опасность возвращения на работу. Об этом заявила профессор Елена Гусакова, начальник Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ.

Медик предупредила, что необходимо учитывать форму перенесенной болезни, потому что "всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина полизаболевания".

Она объясняет, что многие даже молодые пациенты могут восстанавливаться после болезни около четырех недель.

При этом после тяжелой формы заболевания лучше всего уехать в санаторий в своей климатической зоне, считает Гусакова.