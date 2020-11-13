Найден способ предотвратить осложнения от COVID-19 

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета нашли способ предотвратить осложнения у заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает агентство UPI.

В исследовании ученых приняли участие 152 пациента с коронавирусом легкой и средней тяжести. В течение 15 дней 80 человек принимали антидепрессант флувоксамин, а 72 — плацебо. Результат показал, что ни у одного из пациентов, принимавших препарат, инфекция не прогрессировала до серьезного заболевания, по сравнению с шестью пациентами, принимавшими плацебо. К осложнениям отнесли нарушение функций органов дыхания, требующих госпитализацию.

Флувоксамин от других препаратов он отличается тем, что взаимодействует с белком, называемым рецептором сигма-1, который помогает регулировать воспалительную реакцию организма. Уменьшая воспаление, флувоксамин может предотвратить гиперактивный иммунный ответ у пациентов с коронавирусом.

Стоит отметить, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность препарата.