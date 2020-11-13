Коронавирус SARS-CoV-2, как было ясно ранее, мутировал, что позволило ему быстро распространиться по планете. Однако оказалось, что эта же мутация делает вирус более уязвимым к вакцине. Это подтвердили ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в США.

Так, исследователи проанализировали штамм D614G, который появился в Европе, но сейчас доминирует п всему миру. D614G быстрее и легче распространяется, но течение болезни от него гораздо менее опасное, чем вызывал изначально китайский штамм.

При этом, он гораздо более чувствителен к нейтрализации препаратами, содержащими антитела, а, соответственно, лучше поддается лечение.

Известно, что D614G связывает свой S-белок с клеточным рецептором ACE2, поэтому более эффективно проникает в клетки. Такой "мутант" размножается в десять раз быстрее, чем изначальный штамм. Он особенно активно размножается внутри носовой полости, отчего легче передается по воздуху от человека к человеку.

Мутация облегчает контакт белка с рецептором, но вместе с тем и облегчает связывание белка с антителами.