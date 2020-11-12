Опубликованы данные, актуальные на 12 ноября, по статистике распространения коронавируса в РФ.

Информацию предоставил Оперштаб.

Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 439 летальных исходов. А полностью выздоровело 18 811 человек.

По регионам статистика распределилась следующим образом:

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На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, а выздоровели 1 388 168 человек.человек.