Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Стопкоронавирус.рф

Опубликованы ежедневные официальные данные по COVID-19 в России 

Стелла Шмель 1 час назад
Опубликованы данные, актуальные на 12 ноября, по статистике распространения коронавируса в РФ.
Информацию предоставил Оперштаб.
Согласно официальной статистике, в России за последние сутки зарегистрировано 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели никаких клинических проявлений болезни. Кроме того, зафиксировано 439 летальных исходов. А полностью выздоровело 18 811 человек.
По регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России в общей сложности выявлено 1 858 568 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, а выздоровели 1 388 168 человек.человек.
Ранее "Рамблер" писал, что Роспотребнадзор назвал подверженных пневмонии россиян.
Коронавирус , Видео , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
02:52
Как нормализовать гормональный фон с помощью трав
Народная медицина
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
06:02
Почему из-за COVID растет агрессивность людей
Коронавирус
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
05:51
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Коронавирус
Как понять, что вам не хватает воды
06:08
Как понять, что вам не хватает воды
ЗОЖ
6 крутых способов худеть во сне
08:00
6 крутых способов худеть во сне
ЗОЖ
Как вылечить цистит антидепрессантами
05:55
Как вылечить цистит антидепрессантами
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение