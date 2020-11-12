Названы сроки полного восстановления после COVID-19

Больше всего в непрерывной реабилитации нуждаются пациенты с COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой формах. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на медицинского директора сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али.
Специалист отметил, что если у человека есть хроническая болезнь легких или другие индивидуальные особенности организма, то реабилитация может занять год или даже дольше. Средний же срок восстановления организма после перенесенного недуга составляет два-три месяца.
Врач посоветовал придерживаться рекомендаций медиков, а в процессе восстановления постепенно возвращаться к физической активности, при этом наладить режим сна, длительность которого должна составлять не менее 7-8 часов.
В случае, если требуется психологическая помощь, врач советует обратиться к специалисту.
Питаться следует правильно: в рацион должен входить легко усваиваемый белок, витамины, рыба, нежирное мясо, курица, индейка, бульоны, свежие овощи и фрукты. Жирной, соленой и острой пищи следует избегать.
Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, специалист советует избегать горячих ванн, а также не посещать бани и сауны. И обязательно заниматься дыхательной гимнастикой — комплект упражнений для тех, кто перенес пневмонию, уже был разработан специалистами из МЧС.
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