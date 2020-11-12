Названы сроки полного восстановления после COVID-19

Больше всего в непрерывной реабилитации нуждаются пациенты с COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой формах. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на медицинского директора сервиса "Сбер Здоровье" Владислав Мохамед Али.

Специалист отметил, что если у человека есть хроническая болезнь легких или другие индивидуальные особенности организма, то реабилитация может занять год или даже дольше. Средний же срок восстановления организма после перенесенного недуга составляет два-три месяца.

Врач посоветовал придерживаться рекомендаций медиков, а в процессе восстановления постепенно возвращаться к физической активности, при этом наладить режим сна, длительность которого должна составлять не менее 7-8 часов.

В случае, если требуется психологическая помощь, врач советует обратиться к специалисту.

Питаться следует правильно: в рацион должен входить легко усваиваемый белок, витамины, рыба, нежирное мясо, курица, индейка, бульоны, свежие овощи и фрукты. Жирной, соленой и острой пищи следует избегать.