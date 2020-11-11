Врач оценил безопасность дезинфекции помещений 

"Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях",

— пояснил специалист.

Однако, по словам эксперта, если нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения выделяющие большое количество активного хлора вещества, в теории это может навредить людям. При этом, по словам Водовозова, дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для людей, но из-за них могут появиться головные боли, тошнота и слабость.

Токсиколог уточнил, что аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть "триггером сужения бронхов, раздражителем".