Врач оценил безопасность дезинфекции помещений 

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов в разговоре с радио Sputnik.
"Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях",
— пояснил специалист.
Однако, по словам эксперта, если нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения выделяющие большое количество активного хлора вещества, в теории это может навредить людям. При этом, по словам Водовозова, дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для людей, но из-за них могут появиться головные боли, тошнота и слабость.
Токсиколог уточнил, что аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть "триггером сужения бронхов, раздражителем".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли новое средство лечения коронавируса.