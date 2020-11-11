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Врач оценил безопасность дезинфекции помещений 

Мира Маркина 4 часа назад
Врач оценил безопасность дезинфекции помещений
Фото: depositphotos.com
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов в разговоре с радио Sputnik.

"Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях",

— пояснил специалист.
Однако, по словам эксперта, если нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения выделяющие большое количество активного хлора вещества, в теории это может навредить людям. При этом, по словам Водовозова, дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для людей, но из-за них могут появиться головные боли, тошнота и слабость.
Токсиколог уточнил, что аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть "триггером сужения бронхов, раздражителем".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли новое средство лечения коронавируса.
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Болезни и лекарства , Алексей Водовозов , ИА Sputnik
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