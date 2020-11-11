В РФ нашли 15 потенциальных лекарств от COVID-19

В новосибирском центре "Вектор" обнаружили 15 соединений, которые обладают противовирусной активностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Известно, что на данный момент специалисты оценили противовирусные свойства свыше 500 потенциальных терапевтических средств. Исследования проводят в несколько этапов. Они включают в себя эксперименты на культурах клеток и на лабораторных животных.