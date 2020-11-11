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Стопкоронавирус.рф

В России нашли 15 потенциальных лекарств от COVID-19 

Анастасия Иванова 11 ноября 2020
В РФ нашли 15 потенциальных лекарств от COVID-19
Фото: depositphotos.com
В новосибирском центре "Вектор" обнаружили 15 соединений, которые обладают противовирусной активностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Известно, что на данный момент специалисты оценили противовирусные свойства свыше 500 потенциальных терапевтических средств. Исследования проводят в несколько этапов. Они включают в себя эксперименты на культурах клеток и на лабораторных животных.
В мае в Министерстве здравоохранения одобрили препарат "Авифавир" для лечения от коронавируса, а в октябре — импортный и отечественный "Ремдесивир".
Ранее "Рамблер" сообщал, что представитель ВОЗ назвала условие завершения пандемии.
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Коронавирус , Минздрав РФ , ВОЗ
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