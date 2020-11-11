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Представитель ВОЗ назвала условие завершения пандемии 

Анастасия Иванова 11 ноября 2020
ВОЗ назвала условие завершения пандемии
Фото: depositphotos.com
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан назвала условие, при котором пандемия коронавируса завершится. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя ВОЗ, около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавируса. Только тогда заболевание перестанет представлять угрозу.
Сумия Сваминатан также отметила, что вакцина от коронавируса должна отвечать всем необходимым стандартам организации в области безопасности и эффективности.
Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 51 миллиона случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вакцину от коронавируса испытают на детях и беременных.
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Коронавирус , ВОЗ
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