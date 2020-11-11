ВОЗ назвала условие завершения пандемии

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Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан назвала условие, при котором пандемия коронавируса завершится. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, около 70% населения мира должны получить вакцину от коронавируса. Только тогда заболевание перестанет представлять угрозу.

Сумия Сваминатан также отметила, что вакцина от коронавируса должна отвечать всем необходимым стандартам организации в области безопасности и эффективности.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 51 миллиона случаев COVID-19.