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Стопкоронавирус.рф

Названы сроки испытания вакцины от COVID-19 на детях и беременных 

Анастасия Иванова 1 час назад
Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях и беременных могут начать в мае-июне 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Александра Гинцбурга, сначала вакцину испытают на детях 14-17 лет, потом — 8-13 и младше. Он отметил, что согласно законодательству России, исследования на несовершеннолетних можно проводить только после того, как их прошли люди старших возрастных категорий. Помимо этого, должны быть внесены данные в регистрационное удостоверение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что вирусолог объяснил COVID-19 у медиков после вакцины.
Коронавирус , Видео , Александр Гинцбург
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