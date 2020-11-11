Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях и беременных могут начать в мае-июне 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Александра Гинцбурга, сначала вакцину испытают на детях 14-17 лет, потом — 8-13 и младше. Он отметил, что согласно законодательству России, исследования на несовершеннолетних можно проводить только после того, как их прошли люди старших возрастных категорий. Помимо этого, должны быть внесены данные в регистрационное удостоверение.