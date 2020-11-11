Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский высказался о заражении коронавирусом медиков на Алтае после вакцинации.
По словам специалисты, эти случаи могут объясняться индивидуальной реакцией организма на вакцину и разным врожденным иммунитетом, не связанным с конкретным патогеном.
"Статус сопротивляемости организма у каждого человека индивидуален",
— пояснил Аграновский в беседе с Ura.ru.
Вскоре выяснилось, что двое из трех заболевших медиков уже выздоровели и вышли на работу. Третий также в ближайшее время вернется к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщаю РИА Новости со ссылкой на Минздрав Алтайского края.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Турция намерена производить у себя российскую вакцину от коронавируса.