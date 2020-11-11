Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ , доктор биологических наук Алексей Аграновский высказался о заражении коронавирусом медиков на Алтае после вакцинации.

По словам специалисты, эти случаи могут объясняться индивидуальной реакцией организма на вакцину и разным врожденным иммунитетом, не связанным с конкретным патогеном.

"Статус сопротивляемости организма у каждого человека индивидуален",

— пояснил Аграновский в беседе с Ura.ru.