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Мясников призвал «не испытывать терпение» коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Мясников призвал «не испытывать терпение» COVID-19
Фото: Доктор Мясников/Facebook
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал возможные осложнения у детей после коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению медика, риск осложнений небольшой, но не стоит "испытывать судьбу" несовершеннолетних. Мясников поговорил с главным детским инфекционистом Москвы и выяснил, что сейчас в больницах города примерно 150 детей с COVID-19. У семерых из них мультивоспалительный синдром. Это редкое осложнение, которое бывает при любой вирусной инфекции.

«Представляете, что чувствуют в семьях этих детей, что сейчас в больницах?! Это я к тому, что, слава богу, коронавирус, несомненно, щадит детей, но испытывать свою судьбу и "его" терпение не стоит», — заявил медик.

Кроме того, по словам Мясникова, оберегая от заражения COVID-19 детей, люди оберегают себя и старшее поколение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что главный врач COVID-центра шокировал числом пациентов.
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Коронавирус , Александр Мясников
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