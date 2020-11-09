Мясников призвал «не испытывать терпение» COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал возможные осложнения у детей после коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению медика, риск осложнений небольшой, но не стоит "испытывать судьбу" несовершеннолетних. Мясников поговорил с главным детским инфекционистом Москвы и выяснил, что сейчас в больницах города примерно 150 детей с COVID-19. У семерых из них мультивоспалительный синдром. Это редкое осложнение, которое бывает при любой вирусной инфекции.

«Представляете, что чувствуют в семьях этих детей, что сейчас в больницах?! Это я к тому, что, слава богу, коронавирус, несомненно, щадит детей, но испытывать свою судьбу и "его" терпение не стоит», — заявил медик.

Кроме того, по словам Мясникова, оберегая от заражения COVID-19 детей, люди оберегают себя и старшее поколение.