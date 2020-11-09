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Проценко назвал число пациентов с COVID-19 в больнице Коммунарки 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В больнице Коммунарки сейчас находится 1 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
По мнению экспертов, в течение месяца количество выявленных заражений коронавирусом будет только увеличиваться. Уже сейчас количество больных превысило четырехзначную цифру.

«ГКБ №40 (Коммунарка). Двести пятьдесят третьи сутки работы как ковидный центр. Сегодня впервые после открытия резервного госпиталя четырехзначная цифра состоящих больных. На лечении 1000 пациентов, из них 198 в отделениях реанимации. На искусственной вентиляции легких — 44, неинвазивной вентиляции легких — 19», — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее "Рамблер" сообщал, что коронавирус способен маскироваться под антитела.
Коронавирус , Видео
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