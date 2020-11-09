В больнице Коммунарки сейчас находится 1 тыс. пациентов с COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

По мнению экспертов, в течение месяца количество выявленных заражений коронавирусом будет только увеличиваться. Уже сейчас количество больных превысило четырехзначную цифру.