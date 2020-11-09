Врач дала советы по питанию при COVID-19 

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева рассказала, чем стоит питаться во время лечения от коронавируса. Об этом пишет «Тюменская линия».

По словам медика, чтобы организм восстановился быстрее, необходимо соблюдать правильное питание. Несмотря на то, что может не ощущаться вкус пищи, нужно обязательно есть. При высокой температуре организм тратит особенно много энергии.

Врач посоветовала больным COVID-19 есть небольшими порциями. В рационе должна быть жидкая или очень мягкая пища. Например, молочные каши, картофельное пюре, куриный бульон.

Кроме того, при заболевании нужно пить много жидкости: чистую воду, морсы, компоты из сухофруктов и отвар шиповника. Елена Дороднева отметила, что делать напитки стоит самостоятельно, избегая большого количества сахара. Также во время болезни нужно воздержаться от сладкого.