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Ученые связывают нехватку витамина D и тяжелую форму COVID-19 

Анастасия Иванова 58 минут назад
Ученые связали нехватку витамина D с тяжелым COVID-19
Фото: depositphotos.com
Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал исследование британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.
Ученыее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. В ходе исследования выяснилось, что дефицит витамина D, увеличивает риски развития тежлой формы коронавирусной инфекции.
Нетесов согласился, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению многих систем организма. В таком случае он будет плохо противостоять инфекциям.

"Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания", — объяснил ученый.

Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи. Получить витамин D можно, если употреблять жирные сорта рыбы, сливное масло, сыр, молочные продукты, яичный желток и икру.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему витамин C не помогает при гриппе.
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Коронавирус , Сергей Нетесов , РАН
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