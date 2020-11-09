Ученые связали нехватку витамина D с тяжелым COVID-19

Член-корреспондент РАН , заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов прокомментировал исследование британских ученых о связи витамина D с тяжестью COVID-19.

Ученыее сопоставили статистику смертности от коронавируса в разных регионах. В ходе исследования выяснилось, что дефицит витамина D, увеличивает риски развития тежлой формы коронавирусной инфекции.

Нетесов согласился, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению многих систем организма. В таком случае он будет плохо противостоять инфекциям.

"Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и т. д.), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания", — объяснил ученый.

Главное назначение витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи. Получить витамин D можно, если употреблять жирные сорта рыбы, сливное масло, сыр, молочные продукты, яичный желток и икру.