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20 498 новых случаев COVID-19 выявлено в России 

Мира Маркина 3 часа назад
20 498 новых случаев COVID-19 выявлено в России
Фото: depositphotos.com
20 498 новых случаев COVID-19 выявлено в России за последние сутки в 84 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
Кроме того, зафиксировано 286 летальных исходов, 11 492 человека полностью выздоровели.
Таким образом, всего в России выявлено 1 774 334 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 30 537 летальных исходов, выздоровели 1 324 419 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что назван самый тревожный симптом коронавируса.
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