Назван самый тревожный симптом коронавируса 

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью Lenta.ru рассказал о симптоме коронавирусной инфекции, заметив который, необходимо срочно обращаться к врачу.

Самым настораживающим симптомом коронавируса эксперт считает одышку. При этом Болибок отметил, что когда у человека поднимается температура, то его дыхание в принципе становится затрудненным. Поэтому считать количество вдохов и выдохов врач порекомендовал в состоянии покоя.

Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание,

— говорит специалист.

Болибок отмечает, что здоровый взрослый человек дышит в среднем с частотой 16-20 вдохов в минуту. Если же дыхание учащается, следует насторожиться, поскольку есть риск, что развивается дыхательная недостаточность.

Также эксперт говорит о том, что одышка крайне опасна в сочетании с тахикардией.

Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких,

— отмечает Болибок.