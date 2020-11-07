Назван самый тревожный симптом коронавируса 

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью Lenta.ru рассказал о симптоме коронавирусной инфекции, заметив который, необходимо срочно обращаться к врачу.
Самым настораживающим симптомом коронавируса эксперт считает одышку. При этом Болибок отметил, что когда у человека поднимается температура, то его дыхание в принципе становится затрудненным. Поэтому считать количество вдохов и выдохов врач порекомендовал в состоянии покоя.
Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание,
— говорит специалист.
Болибок отмечает, что здоровый взрослый человек дышит в среднем с частотой 16-20 вдохов в минуту. Если же дыхание учащается, следует насторожиться, поскольку есть риск, что развивается дыхательная недостаточность.
Также эксперт говорит о том, что одышка крайне опасна в сочетании с тахикардией.
Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких,
— отмечает Болибок.
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