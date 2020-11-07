Названы главные симптомы COVID во время второй волны

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал основные симптомы коронавируса во время второй волны. Об этом он рассказал в интервью Антону Красовскому

Так, чаще всего у больных COVID-19 проявляется лихорадка с температурой более 38 градусов. При этом, по словам медика, она устойчива к жаропонижающим препаратам.

Кроме того, у пациентов с коронавирусом наблюдается одышка с частотой дыхания больше 28 в минуту. Норма составляет 16-20. Также Денис Проценко рассказал о снижении сатурации, то есть насыщенности крови кислородом, до уровня ниже 92%. При этом норма — 98-99%.

Врач считает, что в стране будет и третья волна коронавируса. Она начнется примерно в марте следующего года и будет слабее двух предыдущих.