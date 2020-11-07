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Стопкоронавирус.рф

20 396 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Александра Нечаева 24 минуты назад
20 396 новых случаев коронавируса выявлено в РФ
Фото: Depositphotos
20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах выявлено в России за последние сутки, сообщает Оперативный штаб. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 16 803 человека.
По регионам число выявленных случаев коронавирусной инфекции распределилось таким образом:
Стопкоронавирус. РФ
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, полностью выздоровели 1 312 927 человек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Роспотребнадзоре раскрыли подробности мутации коронавируса.
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