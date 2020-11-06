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В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о мутации коронавируса 

Анастасия Иванова 18 минут назад
В Роспотребнадзоре раскрыли подробности мутации COVID
Фото: depositphotos.com
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рааскрыл подробности о мутации COVID. Его слова передают РИА Новости.
По словам специалиста, коронавирус мутирует, однако опасных изменений инфекции не отмечается. Сейчас мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся на данный момент тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус.
Горелов указал, что на сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус легкой форме или совсем без симптонов.
Также отмечено отсутствие увеличения числа тяжелых пациентов, а вот бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему некоторые легче переносят COVID.
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Коронавирус , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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