Названо самое часто место заражения коронавирусом 

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Место назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает ТАСС.

Попова объяснила, что самые рискованные места там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, а конкретнее — общественный транспорт.

Также опасность заражения есть в лифтах и коммунальных квартирах, в зоне риска — эскалаторы и вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания.