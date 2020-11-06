Названо самое часто место заражения коронавирусом 

Место назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает ТАСС.
Попова объяснила, что самые рискованные места там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, а конкретнее — общественный транспорт.
Также опасность заражения есть в лифтах и коммунальных квартирах, в зоне риска — эскалаторы и вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса.