Ещё
Далее:
Читайте также:
Рейдерский захват завода
Рейдерский захват завода Новинка в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Названо самое часто место заражения коронавирусом 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названо самое часто место заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Место назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает ТАСС.
Попова объяснила, что самые рискованные места там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, а конкретнее — общественный транспорт.
Также опасность заражения есть в лифтах и коммунальных квартирах, в зоне риска — эскалаторы и вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в России зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса.
Видео дня. Что делать при панической атаке
Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение