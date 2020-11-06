Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Стопкоронавирус.рф

Новый антирекорд: в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В России зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зафиксирован очередной рекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За сутки выявлено 20 582 новых случая COVID-19 в 85 регионах.
Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. При этом известно о 378 летальных исходах. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек.
Стопкоронавирус.рф
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.
Ранее "Рамблер" сообщал о нехватке врачей в больницах.
Видео дня. Что делать при панической атаке
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
08:08
Ошибки, которые сводят на нет всю пользу спорта
ЗОЖ
Как быстро победить грипп в первые часы
02:45
Как быстро победить грипп в первые часы
ЗОЖ
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
09:30
Привычки, которые незаметно гробят кишечник
Болезни и лекарства
Как занятия спортом влияют на либидо
06:02
Как занятия спортом влияют на либидо
ЗОЖ
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
03:52
Врач рассказал, что делает с клетками коронавирус
Коронавирус Болезни и лекарства
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
06:08
Как не испортить зрение, пользуясь гаджетами
ЗОЖ
12 шагов для профилактики онкологии
09:52
12 шагов для профилактики онкологии
ЗОЖ
Что делать при панической атаке
06:06
Что делать при панической атаке
Болезни и лекарства
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
06:08
Названы главные ошибки при оказании первой помощи
ЗОЖ
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
03:35
Врачи рассказали, когда завершится эпидемия COVID
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение