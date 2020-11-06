В России зафиксировано 20 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксирован очередной рекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За сутки выявлено 20 582 новых случая COVID-19 в 85 регионах.

Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. При этом известно о 378 летальных исходах. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.