Раскрыто новое последствие коронавируса

Ученые из Университета Энглия Раскин в Великобритании провели опрос 3103 человек из 48 стран мира. У кажого из них заболевание тиннитус — непрерывный шум в ушах, который почти невозможно вылечить. Это состояние чаще всего связано с ухудшением эмоционального состояния и депрессией. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health. Об этом сообщает издание «Популярная механика».

Результаты исследования показали, что симптомы COVID-19 усугубили тиннитус у 40 процентов опрошенных, 54 процента не заметили разницы, а 6 процентов участников утверждают даже, что заражение ослабило шум.