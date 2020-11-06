Раскрыто новое последствие коронавируса

Ученые из Университета Энглия Раскин в Великобритании провели опрос 3103 человек из 48 стран мира. У кажого из них заболевание тиннитус — непрерывный шум в ушах, который почти невозможно вылечить. Это состояние чаще всего связано с ухудшением эмоционального состояния и депрессией. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Public Health. Об этом сообщает издание «Популярная механика».
Результаты исследования показали, что симптомы COVID-19 усугубили тиннитус у 40 процентов опрошенных, 54 процента не заметили разницы, а 6 процентов участников утверждают даже, что заражение ослабило шум.
Ученые также выявили семь человек, которые сообщили о шуме в ушах, начавшемся после заражения коронавирусом. Ранее у них не было тиннитуса. Однако исследователям так и не удалось выяснить причину появления шума в ушах после инфицирования. Возможно, это связано с такими факторами, как повышенная тревожность и чувство одиночества из-за пандемии и самоизоляции.