Малышева рассказала про преимущества коронавируса

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила в своем Instagram-аккаунте, что коронавирус не так страшен и назвала его преимущества.

По словам Малышевой, смертность от COVID-19 упала в 4 раза по сравнению с началом пандемии. Сейчас риск умереть у людей разного возраста составляет всего 0,4 процента.

«Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа», — подчеркнула она.

Кроме того, дети от вируса сейчас практически не умирают. Малышева пояснила, что обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей.

Другим преимуществом является то, что в России есть лекарства, снижающие смертность от COVID — Дексамезатон и антикоауглянты. Кроме того, существуют противовирусные — Ремдезивир и Фавипиравир. Также Малышева напомнила о наличии вакцин.

«Уже шесть вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе», — написала она.

Также врач заявила, что антитела сохраняются в организме в течение как минимум четырех месяцев, поэтому риск заразиться повторно низкий.