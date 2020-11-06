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Стопкоронавирус.рф

Малышева назвала преимущества коронавируса 

Анастасия Иванова 42 минуты назад
Малышева рассказала про преимущества коронавируса
Фото: кадр из передачи "Жить здорово"
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева заявила в своем Instagram-аккаунте, что коронавирус не так страшен и назвала его преимущества.
По словам Малышевой, смертность от COVID-19 упала в 4 раза по сравнению с началом пандемии. Сейчас риск умереть у людей разного возраста составляет всего 0,4 процента.

«Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа», — подчеркнула она.

Кроме того, дети от вируса сейчас практически не умирают. Малышева пояснила, что обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей.
Другим преимуществом является то, что в России есть лекарства, снижающие смертность от COVID — Дексамезатон и антикоауглянты. Кроме того, существуют противовирусные — Ремдезивир и Фавипиравир. Также Малышева напомнила о наличии вакцин.

«Уже шесть вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе», — написала она.

Также врач заявила, что антитела сохраняются в организме в течение как минимум четырех месяцев, поэтому риск заразиться повторно низкий.
Ранее "Рамблер" сообщал, какова вероятность "подцепить" коронавирус в кафе.
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Коронавирус , Елена Малышева
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