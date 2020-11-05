Названа первая страна, которая вакцинирует все население 

О создании вакцин от коронавирусной инфекции говорят по всему миру. Однако пока ни одна страна не заявляла, что собирается и готова вакцинировать всех своих граждан.

А вот глава кубинского МИД Бруно Родригес в своем микроблоге в Twitter сообщил, что власти Кубы планируют провести всеобщую вакцинацию населения от коронавируса уже в 2021 году.

"К концу текущего года на Кубе будет четыре собственные вакцины-кандидата от коронавируса на стадии клинических испытаний, а уже в следующем мы проведем вакцинацию всего населения", — написал политик.

Он отметил, что кубинские ученые идут к этому ради своей страны:

"Несмотря на ужесточение блокады со стороны США, гуманистский характер кубинской науки позволяет преодолевать эти препятствия ради спасения жизней".

К настоящему моменту на Кубе зарегистрировано две вакцины от COVID-19 собственной разработки и уже "на подходе" третья. Первая из них уже находится на стадии испытаний, которые были начаты в августе. Уже в январе 2021 года ученые планируют опубликовать итоговые результаты, однако, по их словам, "предварительные данные являются обнадеживающими".