Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев рассказал, какой процент тестов на коронавирус показывает ложноотрицательный результат. Об этом сообщает "Интерфакс".
Специалист заявил, что этот показатель составляет 30-40%. По его словам, причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала. Ложноотрицательные результат можно получить, если тестирование проведено "некачественно или поверхностно".
Сергей Авдеев отметил, что также большую роль играет "время взятия материала". На ранней стадии заболевания шанс получить положительный результат больше.
Ранее "Рамблер" сообщал, что специалист Минздрава заявила о нехватке врачей.