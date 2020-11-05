Специалист заявил, что этот показатель составляет 30-40%. По его словам, причина не в качестве тестов, а в способе взятия материала. Ложноотрицательные результат можно получить, если тестирование проведено "некачественно или поверхностно".

Сергей Авдеев отметил, что также большую роль играет "время взятия материала". На ранней стадии заболевания шанс получить положительный результат больше.