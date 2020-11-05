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«Мы перегружены»: специалист Минздрава заявила о нехватке медиков 

Анастасия Иванова 8 часов назад
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что из-за пандемии коронавируса медицинская система перегружена, а также есть дефицит медработников. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала Оксана Драпкина.

Она добавила, что до обследования врача не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.

"Основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры", — посоветовала специалист.

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт еще один необычный симптом COVID-19.
Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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