Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина заявила, что из-за пандемии коронавируса медицинская система перегружена, а также есть дефицит медработников. Об этом сообщает ТАСС.
"Безусловно, сейчас мы перегружены, мы — это вся медицинская общественность, и мы в общем-то тоже болеем. И, естественно, есть определенный дефицит кадров", — сказала Оксана Драпкина.
Она добавила, что до обследования врача не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.
"Основное лечение — это питье теплой воды в больших количествах и симптоматическое снижение температуры", — посоветовала специалист.
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